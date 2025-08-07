АвтоМир / Официально

Детям из Новосокольнического района рассказали о «дорожных ловушах»

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» младший лейтенант полиции Мария Масловская встретилась с учениками филиала ГБОУ Центра специального образования №3, чтобы напомнить о важнейших правилах поведения на дороге, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический»

В ходе беседы ребята разобрали скрытые опасности и «дорожные ловушки», повторили правила перехода проезжей части и важность использования световозвращателей. Особое внимание уделили безопасности во дворах и правилам для юных велосипедистов и пользователей самокатов.

Мероприятие направлено на снижение детского травматизма и формирование культуры поведения на дороге.