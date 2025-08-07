АвтоМир / Официально

МВД не планирует вводить ограничения на праворульные машины

МВД РФ выступает против ограничений на праворульные машины, не выдвигает инициативы о введении дополнительных обременений на них, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о предложениях ввести дополнительные обременения (утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и другие) на транспортные средства с правым расположением рулевого управления информирую, что МВД России такие инициативы не выдвигало и не поддерживает», - сказала она.

По ее словам, в 2024 году удельный вес числа погибших в авариях с участием праворульных автомобилей составил около 12% от общего числа погибших в ДТП. Она добавила, что изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных автомобилей предусмотрено в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Как отметила Волк, предстоит выработать конкретные меры, направленные на повышение безопасности при управлении праворульным транспортом, а также выработку механизмов адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры, пишет РИА Новости.

«Ни о каких запретах в этой сфере в проекте Стратегии речи не идет. МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. Никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере в настоящее время ведомством не разрабатывается и не планируется», - подчеркнула она.