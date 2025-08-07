АвтоМир / Официально

Минпромторг: Корректировка расчета утильсбора не повлияет на цену отечественных авто

Корректировка расчета утильсбора с привязкой к мощности двигателя автомобиля не повлияет на стоимость отечественных машин, в том числе выпускаемых на перезапущенных после ухода зарубежных инвесторов площадках. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«В первую очередь, корректировка утильсбора не повлияет на стоимость отечественных автомобилей, в том числе выпускаемых на перезапущенных площадках, поскольку российским автопроизводителям доступен комплекс мер государственной поддержки», — сказал он.

Министр уточнил, что власти также всегда внимательно следят за соблюдением ценовой политики со стороны российских автозаводов, пишет ТАСС.

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому с 1 ноября 2025 в расчет утильсбора для легковых автомобилей (категория М1) предлагается включить новый показатель - базовая ставка станет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность - влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.