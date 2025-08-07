АвтоМир / Официально

Минпромторг опубликовал перечень авто, которые можно использовать в такси

Минпромторг России опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич», сообщило министерство.

Изображение: РИА Новости

«Публикуем первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов», - говорится в сообщении в мессенджере МАХ.

В первом чтении инициативу приняли еще в январе 2024-го. Володин сообщал, что после проект дорабатывали с учетом мнения представителей отрасли и производителей.

Согласно документу, автомобиль, чтобы его включили в реестр такси, должен либо набрать необходимое количество баллов локализации, либо быть произведен в рамках специального инвестконтракта, пишет РИА Новости.

Балльная система локализации уже не первый год используется в России – она позволяет оценить, какая продукция может считаться отечественной, зачастую с ее помощью выбирают, какие компании могут получать льготы.