Сотрудники Госавтоинспекции рассказали учащимся из Усвят о службе в полиции

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Невельский» совместно с представителями Псковского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» встретились с ребятами из первичного отделения Движения Первых Усвятской средней общеобразовательной школы, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

Фото: управление Госавтоинспекции Псковской области

Мероприятие началось для школьников с теоретического занятия, на котором организаторы напомнили им об основных требованиях правил дорожного движения для пешеходов, пассажиров и водителей.

Также сотрудники Госавтоинспекции рассказали учащимся о службе в полиции и задачах дорожно-патрульной службы. Школьников познакомили с устройством патрульного автомобиля ДПС и показали в действии световую и звуковую сигнализацию – «маячки» и «сирену». Все это произвело на ребят неизгладимое впечатление, ведь они смогли почувствовать себя в роли госавтоинспекторов.

«Подобные профилактические мероприятия будут проводиться в дальнейшем и в других городах и муниципалитетах Псковской области», - отметили в управлении.