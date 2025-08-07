АвтоМир / Официально

Владимир Папорт озвучил результаты работы ГАИ Пскова в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 декабря.

Гостем нового выпуска стал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Ведущий Денис Бахтин обсудил с ним аварийность на дорогах Пскова в 2025 году, ограничения «левых» поворотов на улицах Пскова и безопасный для пешеходов режим работы городских светофоров.

Владимир Папорт озвучил результаты работы городской автоинспекции с начала года – сколько выявлено нарушений в целом, пьяных водителей, какое количество транспорта отправилось на спецстоянку.