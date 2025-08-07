АвтоМир / Официально

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Владимиром Папортом

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Гостем нового выпуска станет начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Ведущий Денис Бахтин обсудит с ним аварийность на дорогах Пскова в 2025 году, ограничения «левых» поворотов на улицах Пскова и безопасный для пешеходов режим работы городских светофоров. Владимир Папорт озвучит результаты работы городской автоинспекции с начала года – сколько выявлено нарушений в целом, пьяных водителей, какое количество транспорта отправилось на спецстоянку.