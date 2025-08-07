АвтоМир / Официально

Свыше 2000 ДТП с материальным ущербом зарегистрировано на дорогах Пскова с начала года

За первые 11 месяцев 2025 года на дорогах Пскова зарегистрировано более 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Об этом рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимир Папорт 16 декабря в программе «Обратный отсчёт» на ПЛН FM.

По сравнению с январем-ноябрем 2024 года в текущем году сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали на 100 дорожно-транспортных происшествий больше. В указанное количество не входят происшествия, оформленные водителями самостоятельно по «европротоколу», а также учётные происшествия с погибшими и пострадавшими.

«Если рассматривать в контексте именно дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, то основные виды ДТП связаны с несоблюдением дистанции и несоблюдением бокового интервала. Еще один значимый пласт - наезд на стоящее транспортное средство при движении задним ходом», - отметил Владимир Папорт.