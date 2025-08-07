За неделю на псковских дорогах выявили 24 нетрезвых водителя

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1230 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения в Псковской области в период с 8 по 14 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
Фото: Управление Госавтоинспекции Псковской области
В ходе рейдов выявили 24 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них двух водителей задержали за повторное управление в состоянии опьянения.
На территории области зарегистрировали 13 дорожно-транспортных происшествий. В результате один человек погиб, а 13 получили травмы различной степени тяжести.
В связи с этим Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного движения, напоминая им о том, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.