В Псковской области расширят сферу применения мобильных комплексов фотовидеофиксации

В Псковской области расширят сферу применения мобильных комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказал начальник ЦАФАП Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров 5 декабря в программе «На пятой передаче» на ПЛН ФМ.

Одной из тем передачи стали новшества в использовании камер фотовидеофиксации в регионе.

«Министерство внутренних дел в адрес всех регионов поставило мобильные комплексы. И теперь мобильные комплексы будут работать не только на машинах ГБУ «Псковавтодор», но и в патрульном автомобиле Госавтоинспекции», - сказал гость студии.

Производитель комплексов из Санкт-Петербурга установил комплекс на один из служебных автомобилей. «Он прошел тестирование на наших дорогах, сейчас ставится на балансовый учет», - рассказал Юрий Федоров.

Кроме того, по опыту Новгородской области «Псковавтодор» установил антивандальные ящики для «треног». Они установлены на автодорогах Порхов – Успенье и Псков - Гдов.

«Если они себя хорошо покажут, закупка будет продолжаться. Не потребуется присутствие человека. Утром сотрудник ГБУ «Псковавтодор» приехал, установил вовнутрь комплекс и спокойно поехал работать на другой участок с треногой. Вечером либо через сутки он приезжает, снимает этот комплекс и вытаскивает из ящика, ставит его на зарядку», - рассказал Юрий Федоров.

«Мы не стоим на месте. Мы берем опыт из других регионов и шагаем в ногу со всей Россией», - добавил Юрий Федоров.