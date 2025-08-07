АвтоМир / Официально

Комитет Госдумы утвердил обнуление акциза на этиловый спирт при производстве АИ-92

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, согласно которой не будет уплачиваться акциз на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92. Поправка вносится ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики, пишет ТАСС.

Как пояснил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, эта поправка - первая из цепочки поправок, но цель их одна - «вовлечь денатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина». Как отметил глава комитета Андрей Макаров, сейчас разворачивается дискуссия о том, что это по существу «не просто ухудшает качество бензина, а приведет к реальным проблемам с двигателями». «Могу сказать, что этиловый спирт точно не хуже для мотора. У нас сейчас предельные пропорции 1%, эта пропорция сейчас поднимается к 10%. <..> Учеными доказано, что вовлекать этиловый спирт в производство автомобильного бензина допустимо, так как это хороший компонент, который повышает октановое число автомобильного бензина. <...> Но акциз был препятствием и не позволял это активно делать. Сейчас, если акциз уплачиваться не будет, это позволит вовлекать денатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина», - отметил он.

Сазанов напомнил, что была напряженная ситуация на внутреннем рынке автомобильного бензина в связи с атаками, которые шли на НПЗ, поэтому принимаются поправки, которые позволяют применять этиловый спирт при производстве автомобильного бензина.