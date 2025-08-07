Конституционный суд допустил двойное наказание за одно нарушение ПДД

Конституционный суд (КС) России допустил привлечение виновников дорожно-транспортных происшествий и к административной, и к уголовной ответственности за одно и то же нарушение правил дорожного движения (ПДД), повлекшее разные последствия для потерпевших, следует из материалов КС.
КС в пятницу принял постановление по делу о проверке конституционности части 1 статьи 12.24, пункта 7 части 1 статьи 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) и части третьей статьи 264 Уголовного кодекса (УК) РФ. Рассмотрение дела состоялось по запросу Ивановского районного суда Ивановской области.
Согласно постановлению, на рассмотрении Ивановского райсуда находится жалоба гражданина И., персональные данные которого не приводятся. Мужчина оспаривает решение мирового судьи о привлечении его к административной ответственности после аварии в феврале 2024 года, когда автобус под управлением И. столкнулся с легковым автомобилем, который в свою очередь столкнулся с другим.
Водитель первой легковушки погиб, что стало причиной возбуждения в отношении И. уголовного дела, а водитель второго автомобиля получил легкие травмы, что стало причиной наказания на основании соответствующей нормы КоАП.
Как указал Конституционный суд, не всякое нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, образующее состав правонарушения, предполагает обязательное наступление только административной или только уголовной ответственности, пишет РИА Новости.
По оценке Конституционного суда, оспариваемая норма УК РФ и статья 12.24 КоАП РФ содержат описание разных правонарушений. Они имеют общий признак (нарушение ПДД), однако при этом «посягают на разные объекты (жизнь и здоровье), охватывают разные последствия (смерть и вред здоровью), не соотносятся между собой как часть и целое, а потому одно правонарушение не может поглощать другое», уточняется в постановлении.
Конституционный суд признал оспариваемые нормы в их взаимосвязи не противоречащими Основному закону страны, поскольку они «не предполагают прекращения производства по делу об административном правонарушении, связанному с нарушением правил дорожного движения... повлекшим причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, в случае наличия по одному и тому же факту совершения противоправных действий... лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о возбуждении уголовного дела, поскольку эти действия (бездействие) повлекли по неосторожности смерть другого человека».