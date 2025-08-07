←   ПЛН
АвтоМир / Официально

Конституционный суд допустил двойное наказание за одно нарушение ПДД

18.11.2025 10:04|ПсковКомментариев: 0

Конституционный суд (КС) России допустил привлечение виновников дорожно-транспортных происшествий и к административной, и к уголовной ответственности за одно и то же нарушение правил дорожного движения (ПДД), повлекшее разные последствия для потерпевших, следует из материалов КС.

КС в пятницу принял постановление по делу о проверке конституционности части 1 статьи 12.24, пункта 7 части 1 статьи 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) и части третьей статьи 264 Уголовного кодекса (УК) РФ. Рассмотрение дела состоялось по запросу Ивановского районного суда Ивановской области.

Согласно постановлению, на рассмотрении Ивановского райсуда находится жалоба гражданина И., персональные данные которого не приводятся. Мужчина оспаривает решение мирового судьи о привлечении его к административной ответственности после аварии в феврале 2024 года, когда автобус под управлением И. столкнулся с легковым автомобилем, который в свою очередь столкнулся с другим.

Водитель первой легковушки погиб, что стало причиной возбуждения в отношении И. уголовного дела, а водитель второго автомобиля получил легкие травмы, что стало причиной наказания на основании соответствующей нормы КоАП.

«Ивановский районный суд... посчитал, что заявителю вменяется нарушение одного и того же пункта ПДД, совершенное в одно и то же время, но с разницей в наступивших последствиях. Апеллируя к тому, что оспариваемые нормы вступают в противоречие с конституционным принципом "никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление", суд приостановил производство по делу и обратился с запросом в КС РФ», – приводится в релизе КС позиция Ивановского суда.

Как указал Конституционный суд, не всякое нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, образующее состав правонарушения, предполагает обязательное наступление только административной или только уголовной ответственности, пишет РИА Новости.

«По крайней мере, когда одно и то же нарушение указанных правил обусловлено совершением одних и тех же действий (бездействия), это может, с учетом степени тяжести наступивших последствий и их множественности, повлечь привлечение виновного одновременно и к административной, и к уголовной ответственности, что не будет входить в противоречие с принципом справедливости и отступать от запрета двойного привлечения к публично-правовой ответственности за одно деяние», – отмечается в постановлении КС России.

По оценке Конституционного суда, оспариваемая норма УК РФ и статья 12.24 КоАП РФ содержат описание разных правонарушений. Они имеют общий признак (нарушение ПДД), однако при этом «посягают на разные объекты (жизнь и здоровье), охватывают разные последствия (смерть и вред здоровью), не соотносятся между собой как часть и целое, а потому одно правонарушение не может поглощать другое», уточняется в постановлении.

«Таким образом, административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.24 КоАП Российской Федерации, и преступление, предусмотренное частью третьей статьи 264 УК Российской Федерации, – если их совершение было обусловлено одними и теми же действиями (бездействием) и выражалось в нарушении водителем одних и тех же правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств – не могут быть признаны одним и тем же противоправным деянием, поскольку их составы предполагают в качестве обязательного признака причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, с одной стороны, и смерти иного лица – с другой», – констатировал КС России.

Конституционный суд признал оспариваемые нормы в их взаимосвязи не противоречащими Основному закону страны, поскольку они «не предполагают прекращения производства по делу об административном правонарушении, связанному с нарушением правил дорожного движения... повлекшим причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, в случае наличия по одному и тому же факту совершения противоправных действий... лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о возбуждении уголовного дела, поскольку эти действия (бездействие) повлекли по неосторожности смерть другого человека».

Источник: Псковская Лента Новостей
