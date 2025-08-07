АвтоМир / Официально

Администрация Великих Лук напомнила, куда сдать старые автомобильные шины

Автомобильные шины, покрышки и использованные автомобильные камеры не являются твердыми коммунальными отходами (ТКО). Складирование этих материалов на контейнерных площадках для обычного мусора нарушает экологические нормы и законодательство РФ, сообщила администрация Великих Лук в своей официальной группе в сети «ВКонтакте».

Отработанные шины и камеры классифицируются как однородные опасные отходы. «Единственный правильный и законный способ утилизации – сдача их в специализированные организации», – отмечают в администрации.

В Великих Луках прием шин от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляет МАУ «Зеленхоз» по адресу: улица Новосокольническая, дом №1.

Администрация призывает владельцев транспортных средств и представителей предприятий ответственно подходить к утилизации отработанных шин. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с опасными отходами может повлечь административную ответственность по статье 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).