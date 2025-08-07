АвтоМир / Официально

В Пскове бывшего инспектора ДПС лишат свободы за взяточничество

Бывший инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову приговором Псковского городского суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

В ходе судебного заседания установлено, что инспектор Царёв через посредника получил взятку в размере 15 000 рублей за то, что не привлек водителя транспортного средства к ответственности за совершение ряда правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Подсудимый полностью признал вину в совершённом преступлении и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, назначил дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в системе правоохранительных органов на срок 2 года.

У подсудимого конфискованы денежные средства в эквивалентной полученной им взятки сумме и мобильный телефон, используемый в качестве средства совершения преступления.