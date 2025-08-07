Начальником Псковского линейного отдела МВД на транспорте стал Александр Федоров

Начальником Псковского линейного отдела МВД России на транспорте стал полковник полиции Александр Федоров, следует из данных на сайте управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Фото: сайт управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу
В зону оперативного обслуживания Псковского ЛО МВД России на транспорте входят объекты железнодорожного, воздушного транспорта, расположенные на территории Псковской области. Общая протяжённость обслуживаемых транспортных артерий составляет 532 км.