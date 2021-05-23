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Шесть пьяных водителей попались нетрезвыми за рулем в Пскове в новогоднюю ночь

Шесть пьяных водителей попались нетрезвыми за рулем в Пскове в ночь на 1 января. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 24 января.

За первые десять дней января 2022 года в областном центре сотрудники ГИБДД выявили 25 пьяных водителей, один из которых сел за руль нетрезвым повторно, рассказал Владимир Папорт.

Гость студии отметил, что в прошлом году незначительно снизилось число водителей, действия которых предусматривают привлечение к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

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За первую декаду января 2022 года в Пскове не зарегистрировали ДТП, в которых пострадали бы люди, добавил Владимир Папорт.