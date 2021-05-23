АвтоМир / Происшествия

Один факт дачи взятки сотруднику ГИБДД выявили в Пскове за год

Один факт дачи взятки сотруднику ГИБДД выявили в Пскове в 2021 году. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 24 января.

«За прошедший год у нас выявлен один факт дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Материал был направлен для рассмотрения по существу в суд», - рассказал он.

Владимир Папорт подчеркнул, что все действия сотрудника Госавтоинспекции производятся и записываются на видеорегистратор, находящийся в служебной автомашине.

Кроме того, в салоне служебного автомобиля на передней панели закреплены памятки, которые предупреждают об уголовной ответственности за дачу взятки, добавил он.