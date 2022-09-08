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Молодой пскович с девушкой украл автомашину и продал под видом своей

Молодой пскович с девушкой украл автомашину и продал под видом своей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

6 октября от дома на Рижском проспекте в Пскове была похищена автомашина Suzuki. В результате мероприятий, проведенных полицейскими, в кратчайшие сроки установлены двое жителей Пскова, подозреваемых в этой краже - это безработный, ранее судимый пскович 1992 года рождения и его 21-летняя спутница.

По версии следствия, пара обратила внимание, что стоявший в районе Рижского проспекта автомобиль долгое время не эксплуатировался. «Судя по всему, транспортное средство было в технически неисправном состоянии. Подозреваемые решили этим воспользоваться. Они нашли через Интернет скупщика и выдали чужую машину за свою», - отметили в ведомстве.

В результате скупщик заказал эвакуатор и вывез предложенный ему автомобиль, заплатив мнимым владельцам сто тысяч рублей. Настоящая владелица, обнаружив пропажу, обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время в отношении двух псковичей возбудили уголовное дело. Похищенную автомашину нашли и изъяли Проводится расследование.