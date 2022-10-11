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Петербуржец отделался штрафом за порчу имущества псковских дорожников и стрельбу

Петербуржца осудили за порчу имущества управления автомобильных дорог Псковской области и стрельбу в сторону автомобиля дорожников недалеко от деревни Волышево Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

18 сентября 2020 года житель Санкт-Петербурга на автодороге Порхов - Успенье увидел двух сотрудников управления автомобильных дорог Псковской области и решил проверить законность их нахождения в данном месте.

Мужчина подошёл к стоящему на правой обочине дороги радиолокационному измерителю скорости и ударом ноги опрокинул прибор на землю. После чего, имея при себе самозарядный карабин, умышлено произвёл из него пять последовательных выстрелов в воздух и два последовательных выстрела в сторону автомобиля Lada Largus, принадлежащего организации. Затем он уронил еще один измеритель скорости, находящийся на противоположной стороне.

Подсудимый признал себя полностью виновным по пункту «а» части первой статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия или угрозой). Дело рассмотрели в особом порядке.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.