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Великолучанка повредила бампер своего автомобиля в яме у детского сада

Великолучанка повредила бампер своего автомобиля в яме у детского сада №22. Об этом она сообщила в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я чуть ногу в голеностопе не сломала, пока с детсада №22 выходила. Возле ворот огромная яма! Покрытие, которое было, сняли и засыпали песком. Теперь тут настоящая беда. Мамочке с ребёнком было не заехать. Я придерживала воротину для них. Я и бампер оторвала до кучи. Просьба обратить внимание на этот участок!» – отметила местная жительница.

«Да уж, весь город в ямах и лужах», – прокомментировали пост великолучане.

Специалисты администрации города ответили пострадавшей в комментариях: «Ваше обращение принято в работу. Ответ будет предоставлен».