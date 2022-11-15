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Двух нетрезвых водителей выявили в Псковской области

Двух водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии, выявили сотрудники Госавтоинспекции на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Так, утром 19 ноября в Порхове на проспекте Ленина сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомашину Volkswagen. По имеющимся данным, ей управлял нетрезвый местный житель 1975 года рождения.

Вечером 20 ноября в Пскове по улице Карбышева на автомобиле Hyundai следовал 52-летний местный житель. По имеющимся сведениям, он также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.