АвтоМир / Происшествия

Двух пьяных водителей выявили в Псковской области

Двух водителей, севших за руль в нетрезвом виде повторно, выявили в Псковской области на выходных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, днем 14 января в Великолукском районе на дороге Великие Луки – Новосокольники полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21150. Выяснилось, что машиной управлял великолучанин 1985 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Невельском районе вечером 15 января по трассе Санкт-Петербург – Псков – Невель – граница РФ на автомобиле ВАЗ - 2115 следовал житель Невельского района 1976 года рождения. Мужчина тоже находился в нетрезвом виде за рулем транспортного средства.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Полиция напоминает, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.