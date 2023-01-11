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Нетрезвого водителя выявили на улице Индустриальной в Пскове

Водителя, снова севшего за руль в нетрезвом состоянии, поймали полицейские на улице Индустриальной в Пскове 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомашину Kia. Выяснилось, что транспортным средством управлял нетрезвый 53-летний пскович. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет.

А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до двух лет.