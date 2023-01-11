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Порховича осудили за повторное вождение в нетрезвом виде

Порховича осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

В октябре 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на собственном автомобиле по дороге Порхов - Тосныборки - Хилово Порховского района. Его остановил сотрудник ГИБДД. В ходе проверки установили, что водитель находится в нетрезвом виде. Кроме того, мужчина уже имел непогашенную судимость за аналогичное преступление, совершенное им в 2020 году.

Приговором суда жителя Порховского района признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления). Виновному назначили наказание в виде лишения свободы. Ближайшие 4 месяца он проведет в колонии общего режима. Также осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.