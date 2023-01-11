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Псковича лишили водительских прав на два года за пьяное вождение

Жителя Пскова лишили водительских прав на два года и назначили ему 240 часов обязательный работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установлено, что пскович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел на водительское сиденье своего автомобиля, завел двигатель, после чего начал движение в сторону Крестовского шоссе в Пскове.

Через непродолжительное время его остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления автомобилем. В ходе освидетельствования у него было установлено состояние опьянения. С результатами освидетельствования гражданин был согласен.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.