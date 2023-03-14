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Вопрос возмещения ущерба от падения деревьев на Октябрьском проспекте урегулируют в Пскове

Вопрос возмещения ущерба автовладельцам от падения деревьев на Октябрьском проспекте урегулируют в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Тополя, упавшие сегодня на Октябрьском проспекте, были определены под снос. Их должны были спилить уже весной в рамках ремонта дороги. К сожалению, не успели. Приношу извинения автовладельцам. По моему поручению сотрудники УГХ уже связались с ними. Вопрос возмещения ущерба будет урегулирован», - написал градоначальник.

Как отметил Борис Елкин, проблема старых деревьев в Пскове гораздо глубже, чем кажется. «Долгое время к этому вопросу относились без должного внимания. Пскову нужен дендролог, и мы ищем такого специалиста. А пока его нет, решаем проблему своими силами», - продолжил он.

Прошлой осенью УГХ обследовало более 5 тысяч деревьев. Около 1000 из них надо удалять.

«Благодаря поддержке Губернатора Михаила Ведерникова город получит в этом году дополнительные средства на снос аварийных насаждений. Помимо подрядчика часть работы выполнит наша служба благоустройства города», - добавил глава города.