Вопрос возмещения ущерба от падения деревьев на Октябрьском проспекте урегулируют в Пскове

Вопрос возмещения ущерба автовладельцам от падения деревьев на Октябрьском проспекте урегулируют в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Как отметил Борис Елкин, проблема старых деревьев в Пскове гораздо глубже, чем кажется. «Долгое время к этому вопросу относились без должного внимания. Пскову нужен дендролог, и мы ищем такого специалиста. А пока его нет, решаем проблему своими силами», - продолжил он.
Прошлой осенью УГХ обследовало более 5 тысяч деревьев. Около 1000 из них надо удалять.
«Благодаря поддержке Губернатора Михаила Ведерникова город получит в этом году дополнительные средства на снос аварийных насаждений. Помимо подрядчика часть работы выполнит наша служба благоустройства города», - добавил глава города.