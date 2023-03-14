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Беременная пассажирка автомобиля Skoda пострадала в ДТП в Печорском районе

Беременная пассажирка автомобиля Skoda пострадала в ДТП в Печорском районе сегодня, 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня в 17:19 на автодороге Печоры – Неелово у деревни Печки 29-летний водитель автомобиля Skoda 1994 года рождения, двигаясь по закруглённому участку дороги, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал сам водитель и его беременная 25-летняя пассажирка.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, добавили в УМВД.