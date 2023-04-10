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Огонь уничтожил автомобиль на трассе «Псков»

Огонь испепелил моторный отсек, салон и покрышки автомобиля «ВАЗ-2109» в Гатчинском районе Ленинградской области. Тушили машину два пожарных расчета.

В 20:12 1 мая в ГУ МЧС России по Ленобласти поступило сообщение о пожаре на трассе Р-23 «Псков». Горел моторный отсек, покрышки и салон легкового автомобиля, сообщает «47news» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На место происшествия выехали дежурные смены 42-й и 43-й пожарных частей. К 21:14 возгорание было ликвидировано, информации о пострадавших не поступало. Тушили автомобиль восемь человек, задействовав две единицы техники.

Как рассказали в дорожной полиции, огонь полностью уничтожил «ВАЗ-2109».

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Гатчинского района.