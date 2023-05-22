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Медведь набросился на Lexus и попытался добраться до водителя. ВИДЕО

Lexus сбил медведя, перебегавшего дорогу в Хабаровском крае. В ответ зверь раскурочил автомобиль, пытаясь достать водителя из машины.

Видео: Baza / Telegram

Внедорожник ехал по трассе со стороны Хабаровска. В машине находилась семейная пара и их знакомая. В какой-то момент водитель не заметил перебегающего трассу медведя и сбил его. Удар был сильным и машина остановилась, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, медведь поднялся с дороги и бросился на автомобиль. Он оторвал бампер, раскурочил капот и попытался выдавить лобовое стекло автомобиля. Однако, добраться до пассажиров у него так и не получилось и хищник ушел в лес.