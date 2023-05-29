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Печерянин заплатит штраф за попытку дать взятку инспектору ДПС

44-летнего жителя Печорского района привлекли к уголовной ответственности за покушение на мелкое взяточничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

30 апреля мужчину остановил инспектор ДПС. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, и его должны были привлечь к ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Однако мужчина попытался этого избежать и дал инспектору в качестве взятки 5 000 рублей, положив денежную купюру между сиденьями патрульного автомобиля.

Инспектор отказался принять взятку и сообщил о данном факте оперативному дежурному.

Уголовное дело рассмотрел мировой судья. Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 УК РФ, с учетом времени содержания под стражей ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.