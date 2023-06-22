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Дерево упало на три автомобиля в Пскове

Дерево упало на три автомобиля в микрорайоне Пскова Любятово 22 июня. Об этом сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Не дело это, машинки на зеленой зоне парковать.... Природа и наказала», - заметил подписчик сообщества.

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Напомним, синоптики объявляли сегодня штурмовое предупреждение по Псковской области. «С периода с 15.00 до 18.00 местами по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, порывами 15-20 м/с, местами ливни», - говорилось в сообщении.