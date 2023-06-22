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Великолучанка вновь попалась полицейским нетрезвой за рулем

Жительницу Великолукского района 1993 года рождения задержали за нетрезвое управление автомобилем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 21 июня у дома на проспекте Ленина в Великих Луках полицейские остановили для проверки автомобиль Mitsubishi. Выяснилось, что им управляла жительница Великолукского района, у которой имелись признаки алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее женщина уже подвергалась административному наказанию за нетрезвое вождение, добавили в ведомстве.