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Опочецкие подростки проезжают висячий мост на мотоциклах. ВИДЕО

Подростки проезжают висячий мост на мотоциклах в Опочке. Об этом сообщается в группе «Опочка_INFO» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Опочка_INFO» / «ВКонтакте»

«Ежедневная картина на висячем-пешеходном мосту. Людей, которые проезжают на мосту, не смущают ни взрослые, ни маленькие пешеходы. Мост не предназначен для проезда по нему. Это очень опасно», - написала автор видео.

Женщина также отметила, что на этой неделе мост стал разваливаться на ближайшем пролете к Валу еще больше.

«Будьте аккуратны при ходьбе.

За рулем первого мотоцикла - то ли взрослый, то ли подросток, за рулем второго - дети. Кроме того, каждый раз когда иду вдоль реки, они гоняют на бешеных скоростях. Ребята, которые ездят на мотоциклах, я сама мотоциклист. Каждый раз садясь за руль, я несу ответственность за свою жизнь и жизнь прохожих. Шлемы защищают голову, но не спасают вашу жизнь. Желаю грамотных выводов и правильных действий», - обратилась к мотоциклистам местная жительница.

Кроме того, песчаные улочки с огромными ямами и лужами вдоль реки не предназначены для скорости 50-60км/ч, особенно сейчас, когда летом гуляют дети, в том числе с велосипедами, отметила она.