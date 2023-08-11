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Воду после ливня оперативно откачали из подземного перехода в Великих Луках

Подземный переход в Великих Луках затопило после ливня. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

Сегодня в городе прошел кратковременный ливень. Его последствия опубликовали в городском сообществе. Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» выехало на место, вода убрана.

Фото: администрация города Великие Луки

«По предварительной информации специалистов, произошло аварийное отключение насосной станции в связи с перепадами напряжения. Работа насосов на данный момент восстановлена. Ведётся работа по устранению подтопления», - уточнил представитель администрации в комментариях к посту.