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Псковские таможенники нашли две старинные книги в багаже любителя русской классики

Две старинные книги в жестком переплете обнаружили среди вещей гражданина Молдовы на таможенном посту МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе. Мужчина надеялся вывезти их из России, не предъявляя таможенному контролю, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Водитель микроавтобуса заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. При таможенном контроле транспортного средства и багажа сотрудники таможни обнаружили в сумках иностранца печатные издания произведений Льва Толстого.

На книгах имеются надписи: «Сочинения графа Л.Н. Толстого. Произведения самых последнихъ летъ. Москва. Типография Елизаветы Гербекъ, 2-я Мъщанская, д. № 26.1898» и «Сочинения графа Л.Н. Толстого. Часть четвертая. Педагогические статьи. Издание одиннадцатое. Москва. Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко. Пименовск. ул., соб. Д. 1903».

«Сохранность книг не идеальна, оба фолианта имеют потертости и изломы, в некоторых местах – пятна, обрывы страниц и выцветшие краски. Вес каждой книги превышает 600 г. Печатные издания изъяты и направлены на экспертизу. Специалист определит культурную и историческую ценность книг, по результатам заключения экспертизы будет принято процессуальное решение», – пояснил начальник таможенного поста МАПП «Бурачки» Денис Партоменко.