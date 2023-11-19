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Питбайк украли в Пыталовском районе с автостоянки

Двое 18-летних жителей Пыталовского района предстанут перед судом за кражу питбайка с автостоянки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В сентябре обвиняемые сговорились и похитили с автостоянки в Пыталово мотоцикл (питбайк). Они причинили ущерб владельцу на сумму 70 600 рублей.

Молодым людям предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ.

Уголовное дело направили в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.