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Три года тюрьмы грозит псковичу за вождение в нетрезвом виде

Неоднократно судимого за вождение в нетрезвом виде жителя Пскова полицейские снова задержали за попытку сесть пьяным за руль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

Так, 2 октября вечером, житель одного из домов по улице Юности в Пскове, находясь в своем автомобиле, увидел, как к рядом стоящей машине подошел нетрезвый мужчина, сел за руль и начал движение.

Наблюдающий за ним водитель принял меры к задержанию нарушителя, чтобы не допустить возможного наезда на пешеходов или порчи имущества других участников дорожного движения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водителем ВАЗ-21093 является 50-летний мужчина, который неоднократно судим за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина снова предстанет перед судом за противоправные действия. Теперь ему грозит реальное лишение свободы на срок до 3 лет.