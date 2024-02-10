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Нетрезвого водителя задержали в Печорском районе

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы ДПС остановили для проверки машину Renault Logan в деревне Изборск Печорского района вечером 4 февраля. Выяснилось, что управлял автомобилем местный житель , 1977 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.