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Мопед отобрали у порховича за вождение без прав

Порховский районный суд наказал местного жителя за неоднократное управление транспортным средством без водительских прав (часть 1 статьи 264.3 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 19 июля 2023 года мужчина, лишенный водительского удостоверения и подвергнутый административному наказанию за повторное управление транспортным средством без права управления (часть 4 статьи 12.7 КоАП РФ), умышлено сел за руль мопеда и направился на автомойку.

Возвращаясь обратно, его остановил сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Порховскому району, который отстранил нарушителя от управления в связи с тем, что мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении полностью признал, однако от дачи показаний отказался.

Суд назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Мопед, принадлежащий осужденному, конфискован в собственность государства (пункт «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ).