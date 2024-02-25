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Жителя Локнянского округа задержали за угон Audi

Полицейские установили подозреваемого в угоне транспортного средства в Локнянском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, поздним вечером 3 марта от дома в деревне Власково Локнянского округа был совершен угон автомобиля Audi. Сотрудники отделения полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, угнанную машину нашли в деревне Курово с техническими повреждениями.

Установили и подозреваемого в угоне – жителя Локнянского округа 1997 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.