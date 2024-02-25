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Нетрезвых водителей остановили полицейские в праздничные дни в Псковской области

Нетрезвых водителей выявили дорожные полицейские в Пскове и Себеже на праздничных выходных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее автомобилисты уже подвергались наказанию за пьяное вождение.

В областном центре вечером 8 марта у дома по улице Максима Горького инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Lada Vesta. Выяснилось, что этой легковушкой управлял нетрезвый пскович 1986 года рождения.

10 марта в Пскове по улице Гагарина на мотоцикле ехал 30-летний горожанин, который тоже оказался «под градусом».

В Себеже 8 марта на улице Владимира Марго дорожные полицейские остановили для проверки Volkswagen. Управлял иномаркой житель Себежского района 1992 года рождения. Он сел за руль в нетрезвом виде.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», - напомнили в пресс-службе ведомства.