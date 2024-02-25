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Нетрезвых водителей установили в Псковской области на прошедших выходных

Нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, установлены на территории Пскова, Великих Лук, Новосокольников, Пыталово и Себежа в ходе проведенных дорожной полицией мероприятий 16 и 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре у дома по улице Леона Поземского ночью 17 марта инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль LADA. Выяснилось, что им управлял 35-летний нетрезвый горожанин.

В Великих Луках по Новослободской набережной вечером 17 марта на Volkswagen ехал местный житель 1988 года рождения, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

В городе Новосокольники на улице Садовой 16 марта стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль Chevrolet. Этой иномаркой управлял местный житель 1983 года рождения. И он оказался «под градусом».

А в Пыталово по улице Железнодорожной 17 марта на Volkswagen следовал 41-летний нетрезвый пскович. Еще одного водителя 1999 года рождения, в нетрезвом виде управлявшего автомашиной ВАЗ-2114, полицейские выявили в Себеже на улице Матросова.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

«В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», - напомнили в пресс-службе ведомства.