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АвтоМир / Происшествия

Серийного вора удалось задержать полицейским в Пскове

20.03.2024 15:10|ПсковКомментариев: 0

Подозреваемого в совершении ряда краж из автомобилей задержали сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в областном центре ночью 19 марта у дома на улице Правды из автомашины «ИЖ» были похищены аккумулятор и автомагнитола. Преступник проник в салон, отжав дверь. А из припаркованной там же, на улице Правды, легкового автомобиля ВАЗ, открыв капот и дверь, злоумышленник украл аккумулятор, магнитолу, колонки, усилитель, сабвуфер и четыре колеса. Потерпевшие автовладельцы сообщили о произошедшем в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан безработный пскович 2004 года рождения, подозреваемый в совершении этих противоправных деяний.

Также он подозревается в зарегистрированной 14 марта в Пскове краже сварочного аппарата и различных инструментов из автомобиля УАЗ, стоявшего в переулке Болотном.

По предварительным данным, суммарный ущерб от этих трех краж составил более 100 тысяч рублей. В ходе обысков часть похищенного изъята. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. В рамках проводимого расследования устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению и других преступлений.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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