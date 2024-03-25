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«Волга» горела в Локне

Легковой автомобиль ГАЗ 31105 «Волга» загорелся в Локне 30 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре в 2-м Тракторном переулке, 17 сообщили в 16:06. В легковом автомобиле огонь повредил моторный отсек и салон. Предварительно причина возгорания – аварийный режим работы электросети автомобиля.

В этот же день в 16:09 стало известно о пожаре на улице Народной, 48 в Порхове. В гараже сгорела кровля, сама постройка выгорела изнутри. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в надворную постройку.