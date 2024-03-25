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Пьяный житель Палкино за рулем автомобиля протаранил забор

Пьяный житель Палкино протаранил на автомобиле забор и въехал на территорию чужого участка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Палкинского района.

В конце марта 42-летний житель Палкино управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и протаранил металлический забор, въехав на территорию чужого частного дома. За два месяца до этого мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, отбыл наказание в виде 10 суток административного ареста.

В настоящее время дознаватель проводит следственные и процессуальные действия. Также рассмотрят вопрос о наложении ареста на автомобиль, которым управлял подозреваемый, в целях его последующей конфискации.