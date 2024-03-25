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Шестерых нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области за выходные

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, остановили в Пскове, Великих Луках, Острове и ряде районов области в прошедшие праздничные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Пскове вечером 29 апреля у дома по улице Юбилейной дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen. Выяснилось, что им управлял горожанин 1998 года рождения, находившийся в нетрезвом состоянии.

27 апреля в Великих Луках по улице Гастелло на автомашине Audi-100 ехал житель Великолукского района 1978 года рождения. И он оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью 30 апреля на улице Карла Маркса в городе Острове инспекторы ДПС остановили для проверки ВАЗ-21104. За рулем этого транспортного средства находился 23-летний нетрезвый местный житель.

Нетрезвого мотоциклиста полицейские выявили также в Новоржевском районе, а в Псковском районе – двух нетрезвых водителей на Toyota и ВАЗ.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.