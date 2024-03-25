←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Происшествия 25.03.2024 10:100 Автомобиль горел в Новосокольниках из-за небезопасных огневых работ 02.05.2024 13:440 Шестерых нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области за выходные 02.05.2024 09:550 Водитель Peugeot пострадал в результате столкновения с грузовиком в Великолукском районе 01.05.2024 21:250 Два автомобиля столкнулись на Завеличье 29.04.2024 20:051 Пьяного велосипедиста госпитализировали в результате ДТП в Пустошке 28.04.2024 18:100 Водитель мотоцикла Suzuki пострадал в результате ДТП в Себеже
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия

Шестерых нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области за выходные

02.05.2024 13:44|ПсковКомментариев: 0

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, остановили в Пскове, Великих Луках, Острове и ряде районов области в прошедшие праздничные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Так, в Пскове вечером 29 апреля у дома по улице Юбилейной дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen. Выяснилось, что им управлял горожанин 1998 года рождения, находившийся в нетрезвом состоянии.

27 апреля в Великих Луках по улице Гастелло на автомашине Audi-100 ехал житель Великолукского района 1978 года рождения. И он оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью 30 апреля на улице Карла Маркса в городе Острове инспекторы ДПС остановили для проверки ВАЗ-21104. За рулем этого транспортного средства находился 23-летний нетрезвый местный житель.

Нетрезвого мотоциклиста полицейские выявили также в Новоржевском районе, а в Псковском районе – двух нетрезвых водителей на Toyota и ВАЗ.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #умвд россии по псковской области #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Где вы паркуете свой автомобиль?
В опросе приняло участие 376 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
02.05.2024, 13:440 Шестерых нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области за выходные 02.05.2024, 09:550 Водитель Peugeot пострадал в результате столкновения с грузовиком в Великолукском районе 02.05.2024, 07:390 Полив дорог проводят на улицах Пскова 01.05.2024, 21:250 Два автомобиля столкнулись на Завеличье
01.05.2024, 15:200 Движение транспорта ограничат на участке улицы Герцена в Пскове 3 мая 01.05.2024, 13:400 Водителей предупреждают о трубе на проезжей части улицы Советской Армии в Пскове 30.04.2024, 13:390 Дорожная техника занимает полосу движения на площади Героев-Десантников в Пскове 29.04.2024, 20:051 Пьяного велосипедиста госпитализировали в результате ДТП в Пустошке
28.04.2024, 18:100 Водитель мотоцикла Suzuki пострадал в результате ДТП в Себеже 28.04.2024, 14:290 Водитель Toyota учинил ДТП с пострадавшим в Стругокрасненском округе и скрылся 28.04.2024, 09:580 В майские праздники обостряется обстановка на дорогах — псковская Госавтоинспекция 28.04.2024, 09:520 Стали известны подробности столкновения большегруза и Mitsubishi под Псковом
27.04.2024, 21:230 Ребенок госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великолукском районе 27.04.2024, 18:150 Перекрытие проезда на Завеличье из-за ремонта канализации продлили до 16 мая 27.04.2024, 17:063 Мотоциклист сбил ребенка на самокате на улице Леона Поземского в Пскове 27.04.2024, 14:580 Подозреваемого в угоне УАЗа задержали в Новосокольническом районе
27.04.2024, 14:090 Почти 30 млн рублей выделено на устройство подъездов к экотехнопарку в Палкинском районе 27.04.2024, 10:490 Четыре человека пострадали в результате ДТП на Завеличье 27.04.2024, 09:570 Жителю Псковского района грозит тюрьма за нетрезвое вождение 27.04.2024, 09:150 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
26.04.2024, 21:050 Одну полосу на участке улицы Новгородской в Пскове закроют для транспорта до 16 мая 26.04.2024, 19:130 Два автомобиля Skoda и Ford столкнулись на Четырех углах в Пскове 26.04.2024, 18:210 ДТП произошло на перекрестке на Запсковье 26.04.2024, 16:020 Ребенок пострадал при столкновении Mitsubishi и большегруза в Псковском районе
26.04.2024, 15:310 Ремонт улицы Розы Люксембург в Пскове начался с обновления тротуара 26.04.2024, 13:580 Девушку сбил автомобиль Kia Rio на улице Западной в Пскове 26.04.2024, 12:110 Движение в районе станции Берёзки в Пскове будет затруднено с 28 по 29 апреля 26.04.2024, 11:511 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Себежском районе
26.04.2024, 10:460 Два иностранца погибли при столкновении фур в Себежском районе 26.04.2024, 10:090 Ольгинский мост в Пскове украшают к майским праздникам 26.04.2024, 09:320 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Леона Поземского и Труда в Пскове 26.04.2024, 07:510 Светофор не работает на перекрестке Чудской и Алмазной в Пскове
25.04.2024, 21:551 Оставившего бампер на месте ДТП водителя Volkswagen ищет псковская полиция 25.04.2024, 18:100 Планы по реализации «дорожного» нацпроекта в 2024 году раскрыли на брифинге в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 25.04.2024, 17:490 Ремонт семи мостов начнут в Псковской области в рамках нацпроекта 25.04.2024, 17:320 Мужчина пострадал в ДТП вблизи псковского автовокзала
25.04.2024, 17:140 Автобусы-гармошки на 750 млн рублей закупят для Псковской области 25.04.2024, 17:090 Мотоциклист врезался в поворачивающий автомобиль в Острове. ФОТО 25.04.2024, 17:070 Станислав Стармолотов: Северный обход Пскова строят без задержек 25.04.2024, 16:490 Более 36 км дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель отремонтируют в 2024 году
25.04.2024, 16:202 Все региональные автодороги «пережили» зиму — Станислав Стармолотов 25.04.2024, 16:030 Ремонт дороги Гверстонь – Крупп – Кулье завершат в 2025 году 25.04.2024, 15:130 Виновника ДТП на перекрёстке улиц Труда и Ипподромной в Пскове оштрафовали на 500 рублей 25.04.2024, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о планах по реализации «дорожного» нацпроекта
25.04.2024, 14:270 Два автомобиля Renault Duster столкнулись на въезде на виадук в Великих Луках 25.04.2024, 13:400 Дополнительные рейсы автобусов на кладбища организуют в Пскове 25.04.2024, 12:512 Подписан контракт на ремонт улицы Гремячей в Пскове 25.04.2024, 11:490 Планы по реализации «дорожного» нацпроекта в 2024 году станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН
25.04.2024, 10:551 Реверсивное движение на трассе Р-23 в Ленобласти отменят на две недели 25.04.2024, 07:070 Дерево упало на автомобиль и повредило газопровод на улице Мирной в Пскове 24.04.2024, 20:100 Срок ограничения движения по улице Николая Васильева в Пскове продлили до 25 апреля 24.04.2024, 18:260 Опубликовано расписание псковских автобусов на майские праздники
24.04.2024, 16:170 Пассажиры в Псковской области продолжают экономить на проезде  24.04.2024, 15:170 Пролетное строение моста готовятся возводить на Северном обходе Пскова 24.04.2024, 13:140 Глава Пскова назвал условие появления допсекции светофора на перекрестке Юбилейная – Народная 24.04.2024, 10:511 Водитель Audi погиб в результате столкновения с грузовиком в Локнянском округе
24.04.2024, 10:340 Движение по Пушкиногорскому шоссе закроют для ремонта ограды вокруг монастыря 24.04.2024, 10:130 Праздник для каждого: как в Пскове открывали официальный дилерский центр CHERY 24.04.2024, 10:010 Движение на улице Розы Люксембург в Пскове ограничили по 8 мая 23.04.2024, 22:080 Renault Duster и Hyundai Accent столкнулись на улице Коммунальной в Пскове
23.04.2024, 17:180 Полиция предупредила псковских водителей об апрельских «сюрпризах» 23.04.2024, 17:170 Mitsubishi и Lada столкнулись на площади Ленина в Пскове 23.04.2024, 16:130 Борис Елкин: Подрядчик обещает завершить ремонт улицы Гагарина до конца мая 23.04.2024, 15:160 ДТП с участием Ford и Geely сильно затрудняет движение на Запсковье
23.04.2024, 14:210 Зарядные станции для электромобилей могут появиться на парковках псковских торговых центров - Борис Елкин 23.04.2024, 13:390 Тему изменения организации дорожного движения в Пскове будем освещать шире - Борис Елкин 23.04.2024, 12:300 Дорожная авария затрудняет движение на улице Максима Горького в Пскове 23.04.2024, 10:580 Сергей Вострецов поддержал запрет на прокат и аренду электросамокатов в Петербурге
22.04.2024, 22:320 Автомобиль наехал на дорожный знак у «Акваполиса» в Пскове 22.04.2024, 20:090 Контракт на нанесение разметки на дорогах подписали в Пскове 22.04.2024, 16:410 «ГорДозор»: Пробки во время ремонта. ВИДЕО 22.04.2024, 14:560 Из-за ралли в двух районах Псковской области ограничат движение с 24 по 28 апреля
22.04.2024, 14:230 Ссадину лба получил велосипедист, врезавшийся в «Газель» в Пскове 22.04.2024, 12:430 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Пробки во время ремонта 22.04.2024, 11:270 BMW затрудняет движение около Советского моста в Пскове 22.04.2024, 10:590 Автомобиль Opel Astra сгорел при пожаре в великолукской деревне
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.