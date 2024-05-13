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Водителя горящего ВАЗа спас полицейский в Дновском районе

Водителя за рулем горящего автомобиля ВАЗ-2101 остановил инспектор ДПС отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Дедовичский» старший сержант полиции Артем Каменских в поселке Пригородном Дновского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Инспектор ДПС по пути на автозаправку увидел двигающийся во встречном направлении автомобиль, из-под капота которого вырывалось пламя. Полицейский незамедлительно с помощью сигнального громкоговорящего устройства служебного автомобиля призвал водителя остановиться на обочине, а после достал из багажного отсека огнетушитель и начал тушить возгорание.

Артему Каменских удалось быстро ликвидировать пламя, помощь пожарных не потребовалась, водитель и пассажиры автомобиля не пострадали.

Автолюбитель поблагодарил сотрудника Госавтоинспекции за помощь и отметил его отзывчивость и умение действовать в экстренной ситуации.

Артем Каменских в свою очередь отметил, что подобный случай оказания помощи на дороге у него первый – в органах внутренних дел полицейский служит всего месяц.