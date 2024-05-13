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Почти полторы тысячи правонарушений выявили на псковских дорогах за неделю

1474 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли в Псковской области за период с 13 по 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Выявлено 35 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано два водителя.

За данный период на территории области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, 25 человек получили травмы различной степени тяжести.