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Грубо нарушившего требования дорожной безопасности водителя остановили в Себежском районе

Водителя, грубо нарушившего требования дорожной безопасности, выявили в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В поселке Идрица Себежского района 18 мая в ходе несения службы инспектор ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Себежский» в целях проверки документов остановил автомашину ВАЗ-2110 без государственных регистрационных знаков.

За рулем находился 30-летний местный житель. Сотрудник Госавтоинспекции обнаружил у водителя признаки опьянения: запах алкоголя изо рта. В ходе прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения обнаруженные признаки подтвердились. Причем ранее этот мужчина уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«Следует также отметить, что данный житель поселка Идрица не имел даже водительского удостоверения. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются», - добавили в ведомстве.