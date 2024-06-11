←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Происшествия 11.06.2024 11:400 Кондуктор сломала позвоночник при падении в автобусе в Псковской области 14.06.2024 16:080 Водитель Renault влетел в грузовик и разбился насмерть в Локнянском округе 14.06.2024 16:030 Уборочная машина провалилась в асфальт на улице Яна Фабрициуса в Пскове 13.06.2024 20:472 В Пскове водитель Audi может лишиться прав за столкновение с самокатчиком 13.06.2024 20:210 Один человек погиб и трое пострадали при ДТП на въезде в Псков 13.06.2024 20:090 Очевидцы сообщают о смертельном ДТП на въезде в Псков
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия

Уборочная машина провалилась в асфальт на улице Яна Фабрициуса в Пскове

14.06.2024 16:03|ПсковКомментариев: 0

Уборочная машина провалилась в свежий асфальт на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Снимки инцидента опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Злой Таксист / «Жесть по-псковски»

«Асфальт по новым технологиям. Уложен пару дней назад», - прокомментировал ситуацию автор снимков. 

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к генеральному подрядчику, который занимается реконструкцией улицы Яна Фабрициуса (вторая очередь) и прилегающих улиц Металлистов и Гагарина, СК «Развитие». 

«Провал произошел на участке стыка ремонта предыдущей очереди и нового строительства, которое осуществляем мы. На данном участке мы перекладывали асфальт. Под зоной, куда провалилась уборочная машина, проходит очень большое количество сетей, которые СК "Развитие" не выполняли, эта работа была по предыдущей очереди. Сейчас по провалу видно, что проблема именно с сетями, которые находятся под асфальтом», - рассказал директор СК «Развитие» Богдан Васильев. 

На место вызвали представителей ресурсоснабжающих организаций, в настоящий момент произошедшее фиксируют на фото и видео, определяют ответственного за ликвидацию повреждений. 

«По предварительной информации, причина провала в том, что некачественно выполнили разводку сетей во время предыдущей очереди, или пришел в негодность лоток тепловой сети», - поделился Богдан Васильев. 

Напомним, улицу Яна Фабрициуса в Пскове сдали после ремонта в 2023 году. При этом примыкающие улицы Гагарина и Металлистов реконструируют до сих пор. По словам Богдана Васильева, подрядчику осталось уложить на них верхний слой асфальта. 

Также директор СК «Развитие» прокомментировал нашумевший потоп, который произошел на обновленной улице Яна Фабрициуса в период сильного ливня 3 июня. По его словам, инцидент был связан с проводимыми ремонтными работами, и явление это временное. 

Теги: #дороги #псков #улица Яна Фабрициуса
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли вы запрет разворота на площади Ленина при движении с Ольгинского моста?
В опросе приняло участие 288 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
14.06.2024, 16:540 Провал асфальта зафиксировали на улице Яна Райниса в Пскове 14.06.2024, 16:080 Водитель Renault влетел в грузовик и разбился насмерть в Локнянском округе 14.06.2024, 16:030 Уборочная машина провалилась в асфальт на улице Яна Фабрициуса в Пскове 14.06.2024, 14:250 «На пятой передаче»: Камеры фотовидеофиксации на дорогах Псковской области. ВИДЕО
14.06.2024, 10:460 На закупку по ремонту площадок и проездов в Шумилкино подали жалобу в УФАС 14.06.2024, 08:200 В Госдуму внесут законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов 13.06.2024, 20:472 В Пскове водитель Audi может лишиться прав за столкновение с самокатчиком 13.06.2024, 20:210 Один человек погиб и трое пострадали при ДТП на въезде в Псков
13.06.2024, 20:090 Очевидцы сообщают о смертельном ДТП на въезде в Псков 13.06.2024, 17:560 Обзор дорожных нововведений: Мотоциклам да, разворотам нет 13.06.2024, 14:520 Светофор на перекрёстке улиц Труда и Школьной в Пскове отключат 18 июня 13.06.2024, 14:270 Жизнь за «игру в шашки»: стоит ли штрафовать водителей за опасную езду?
13.06.2024, 12:380 Движение транспорта временно запретят у здания областного правительства в Пскове 13.06.2024, 09:510 Chevrolet Lanos вспыхнул у трассы «Псков» после весеннего ДТП 13.06.2024, 09:300 Автоэксперт предупредил об опасности подержанных машин с малым пробегом 13.06.2024, 09:200 Пассажиры автобуса, столкнувшегося с автокраном в Пскове, не пострадали
13.06.2024, 08:340 Автобус и автокран столкнулись в Пскове 12.06.2024, 21:400 Сотрудники Госавтоинспекции в Пскове поздравили автомобилистов и пешеходов с Днем России 11.06.2024, 17:131 Псковичи жалуются на большие штрафы за парковку в зеленой зоне — Борис Елкин 11.06.2024, 16:483 Ливневая канализация на улице Яна Фабрициуса была забита — власти
11.06.2024, 13:190 Программу для ремонта дворов и проездов хотят запустить в Пскове 11.06.2024, 12:080 Ямочный ремонт в Пскове планируют завершить в течение двух недель 11.06.2024, 11:540 Раритетный «Москвич» нашли на дне Невы 11.06.2024, 11:400 Кондуктор сломала позвоночник при падении в автобусе в Псковской области
11.06.2024, 10:380 Подрядчика оштрафуют за несвоевременное нанесение дорожной разметки в Пскове 11.06.2024, 09:590 Режим работы общественного транспорта изменится в Псковской области 12 июня 11.06.2024, 09:360 Движение автомобилей ограничили на улице Розы Люксембург в Пскове 10.06.2024, 22:350 Два Renault Logan столкнулись в Пскове на Инженерной из-за разворота
10.06.2024, 16:560 Дорогу отремонтировали в Пыталово после вмешательства прокуратуры 10.06.2024, 14:280 Дорогу на Великие Луки ремонтируют в Локнянском округе 10.06.2024, 14:270 В Пскове на Рижском проспекте подбит автомобиль, сбивший пешехода 10.06.2024, 14:250 «ГорДозор»»: Рижская взлетная полоса. ВИДЕО
10.06.2024, 13:291 В Пскове водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия 10.06.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Рижская взлетная полоса 10.06.2024, 11:540 Участок проспекта Энтузиастов в Пскове закрыли для транспорта 10.06.2024, 11:440 Три человека пострадали в ДТП по вине пьяного тракториста в Великолукском районе
10.06.2024, 10:360 Кабмин предложил вернуть водительские права участникам военных действий 10.06.2024, 09:280 В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасную езду 09.06.2024, 22:250 Два легковых автомобиля столкнулись на круговом перекрестке на Запсковье 09.06.2024, 21:080 Пассажир автомобиля ВАЗ пострадал в результате ДТП в Опочке
09.06.2024, 21:040 Женщина ушибла голову при падении в автобусе в Пскове 09.06.2024, 20:400 Движение транспорта на четырех участках трассы Р-23 ограничат 10 июня 09.06.2024, 17:400 Водитель автомобиля Mazda погиб в ДТП в Псковском районе 09.06.2024, 17:000 Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле в Порховском районе
09.06.2024, 16:200 «Кто-то сильный» уложил дорожный знак на Запсковье 09.06.2024, 12:400 Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове 08.06.2024, 18:200 Сломавшийся Volkswagen Golf мешает движению на улице Инженерной в Пскове 08.06.2024, 18:000 Движение транспорта ограничат на площади Героев-Десантников в Пскове 9 июня
07.06.2024, 21:000 Реверсивное движение организовано на федеральной трассе А-122 в Псковской области 07.06.2024, 17:531 Продолжается асфальтирование участка трассы Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой 07.06.2024, 17:491 В Пскове отменят запрет на движение мототранспорта по центральным улицам 07.06.2024, 15:300 Движение транспорта вокруг Святогорского монастыря возобновлено
07.06.2024, 13:100 В Пскове на Рижском проспекте, 16 запретили остановку транспорта 07.06.2024, 12:540 Один человек погиб и двое ранены в результате выезда на встречную полосу под Островом 07.06.2024, 09:130 Движение ограничат на дороге Плюсса – Погорелово для замены водопропускной трубы 07.06.2024, 07:190 У водителей-иностранцев могут начать изымать автомобили без ОСАГО
06.06.2024, 23:570 Водитель фургона попал в больницу после наезда на лося в Псковском районе. ФОТО 06.06.2024, 21:401 Движение ограничат на трассе Р-23 в Ленобласти 7 июня 06.06.2024, 20:441 «Очередная жертва»: Chevrolet забирает эвакуатор на площади Ленина в Пскове 06.06.2024, 19:001 Сотрудникам псковских колоний напомнили об ответственности за нарушение ПДД
06.06.2024, 17:500 Открыто движение транспорта на перекрестке улиц Бастионной и Гагарина в Пскове 06.06.2024, 16:150 Работа по ликвидации подтоплений улиц в Великих Луках выстроена — Андрей Беляев 06.06.2024, 15:160 Несколько дорог перекроют в Пскове в ближайшие дни 06.06.2024, 14:200 Светофор не работает на перекрестке улиц Петровской и Розы Люксембург в Пскове
06.06.2024, 09:140 Дефицит деталей для грузовиков возник в России 05.06.2024, 22:000 Алгоритм действий на случай угона автомобиля назвал эксперт 05.06.2024, 13:240 Сбитая на улице Инженерной в Пскове велосипедистка получила ушибы 05.06.2024, 12:260 Олег Майоров прояснил ситуацию по ремонту моста по улице Ленкоммуны в Невеле
05.06.2024, 11:550 Сбивший светофор в Пскове на чужом автомобиле мужчина не имеет прав и отказался от проверки на алкоголь 05.06.2024, 11:370 Почти 1 млрд рублей потратили на транспортное обслуживание населения Псковской области в 2023 году 05.06.2024, 11:370 Расходы дорожного фонда Псковской области в 2023 году превысили 13,5 млрд рублей 05.06.2024, 10:520 Велосипедистку сбил автомобиль на улице Инженерной в Пскове
05.06.2024, 08:000 Эксперт рассказал, какие предметы опасно оставлять в машине летом 04.06.2024, 21:420 Участок улицы Ипподромной между Труда и Кошевого перекрыт в Пскове 04.06.2024, 20:200 На трассе Р-23 ограничат движение для мойки разделительной полосы 04.06.2024, 16:350 Поликарбонат на подземных пешеходных переходах заменили в Великих Луках
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.