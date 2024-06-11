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Уборочная машина провалилась в асфальт на улице Яна Фабрициуса в Пскове

Уборочная машина провалилась в свежий асфальт на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Снимки инцидента опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Злой Таксист / «Жесть по-псковски»

«Асфальт по новым технологиям. Уложен пару дней назад», - прокомментировал ситуацию автор снимков.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к генеральному подрядчику, который занимается реконструкцией улицы Яна Фабрициуса (вторая очередь) и прилегающих улиц Металлистов и Гагарина, СК «Развитие».

«Провал произошел на участке стыка ремонта предыдущей очереди и нового строительства, которое осуществляем мы. На данном участке мы перекладывали асфальт. Под зоной, куда провалилась уборочная машина, проходит очень большое количество сетей, которые СК "Развитие" не выполняли, эта работа была по предыдущей очереди. Сейчас по провалу видно, что проблема именно с сетями, которые находятся под асфальтом», - рассказал директор СК «Развитие» Богдан Васильев.

На место вызвали представителей ресурсоснабжающих организаций, в настоящий момент произошедшее фиксируют на фото и видео, определяют ответственного за ликвидацию повреждений.

«По предварительной информации, причина провала в том, что некачественно выполнили разводку сетей во время предыдущей очереди, или пришел в негодность лоток тепловой сети», - поделился Богдан Васильев.

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Напомним, улицу Яна Фабрициуса в Пскове сдали после ремонта в 2023 году. При этом примыкающие улицы Гагарина и Металлистов реконструируют до сих пор. По словам Богдана Васильева, подрядчику осталось уложить на них верхний слой асфальта.

Также директор СК «Развитие» прокомментировал нашумевший потоп, который произошел на обновленной улице Яна Фабрициуса в период сильного ливня 3 июня. По его словам, инцидент был связан с проводимыми ремонтными работами, и явление это временное.